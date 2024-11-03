इन्फ्लुएंसर मृणाल पांचाल ने बॉयफ्रेंड अनिरुद्ध शर्मा संग लिए सात फेरे, देखें फोटोज

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 03, 2024

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मृणाल पांचाल और अनिरुद्ध शर्मा एक दूसरे को कई सालों से डेट कर रहे थे.

मृणाल पांचाल और अनिरुद्ध शर्मा ने कुछ समय पहले ही सगाई भी की थी.

वहीं अब मृणाल पांचाल और अनिरुद्ध शर्मा शादी के बंधन में बंध गए हैं.

मृणाल पांचाल और अनिरुद्ध शर्मा ने अपनी शादी की फोटोज को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.

इन फोटोज में मृणाल पांचाल और अनिरुद्ध शर्मा की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही है.

कपल ने फोटोज के नीचे कैप्शन में लिखा है- 'कायनात से मांगा मिल गया वही, मिल गया तू ही'.

शादी की इन फोटोज में मृणाल पांचाल और अनिरुद्ध शर्मा काफी इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं.

मृणाल पांचाल ने अपनी शादी में खूबसूरत रेड कलर का लहंगा पहना हुआ है.

वहीं अनिरुद्ध शर्मा व्हाइट शेरवानी और मैचिंग पगड़ी में हैंडसम लग रहे हैं.

मृणाल पांचाल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में शादी के बाद की एक फोटो भी शेयर की है.

जिसमें मृणाल पांचाल के साथ अनिरुद्ध शर्मा हैं. उस फोटो में उन्होंने लिखा- 'परमानेंट हो गई मैं तो'

