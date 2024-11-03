इन्फ्लुएंसर मृणाल पांचाल ने बॉयफ्रेंड अनिरुद्ध शर्मा संग लिए सात फेरे, देखें फोटोज
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 03, 2024
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मृणाल पांचाल और अनिरुद्ध शर्मा एक दूसरे को कई सालों से डेट कर रहे थे.
Source:
Bollywoodlife.com
मृणाल पांचाल और अनिरुद्ध शर्मा ने कुछ समय पहले ही सगाई भी की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अब मृणाल पांचाल और अनिरुद्ध शर्मा शादी के बंधन में बंध गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मृणाल पांचाल और अनिरुद्ध शर्मा ने अपनी शादी की फोटोज को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटोज में मृणाल पांचाल और अनिरुद्ध शर्मा की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
कपल ने फोटोज के नीचे कैप्शन में लिखा है- 'कायनात से मांगा मिल गया वही, मिल गया तू ही'.
Source:
Bollywoodlife.com
शादी की इन फोटोज में मृणाल पांचाल और अनिरुद्ध शर्मा काफी इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मृणाल पांचाल ने अपनी शादी में खूबसूरत रेड कलर का लहंगा पहना हुआ है.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अनिरुद्ध शर्मा व्हाइट शेरवानी और मैचिंग पगड़ी में हैंडसम लग रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मृणाल पांचाल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में शादी के बाद की एक फोटो भी शेयर की है.
Source:
Bollywoodlife.com
जिसमें मृणाल पांचाल के साथ अनिरुद्ध शर्मा हैं. उस फोटो में उन्होंने लिखा- 'परमानेंट हो गई मैं तो'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'आमी जे..', आखिर क्या मतलब है 'भूल भुलैया 3' के इस गाने का
अगली वेब स्टोरी देखें.