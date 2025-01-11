Prabhas का इन एक्ट्रेसेस संग जुड़ चुका है नाम, इस हसीना संग शादी की तस्वीरें हुई थीं वायरल!
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 11, 2025
साउथ स्टार प्रभास की शादी की खबरें एक बार चर्चा में आ गई है. हालांकि, इन खबरों की कितनी सच्चाई है, ये तो एक्टर ही बता पाएंगे.
फिलहाल, प्रभास का अब तक बॉलीवुड और साउथ की कई एक्ट्रेसेस के साथ नाम जुड़ चुका है.
फिल्म 'आदिपुरुष' के दौरान प्रभास और कृति सेनॉन का नाम जुड़ा था. हालांकि, कृति सेनॉन ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया था.
दिशा पाटनी के हाथ में PD का टैटू बना था, इसके बाद कहा जा रहा था प्रभास उनको डेट कर रहे हैं. दोनों स्टार्स ने इन अफवाहों पर रिएक्ट नहीं किया था.
प्रभास और अनुष्का शेट्टी ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और दोनों का कई बार नाम जुड़ा चुका है. एक बार तो दोनों की शादी की फेक तस्वीरे वायरल हो गई थीं.
प्रभास का अपनी फिल्म 'राधे श्याम' की को-स्टार पूजा हेगड़े के साथ नाम जुड़ा था. हालांकि, एक्ट्रेस ने इस पर रिएक्शन देकर अफवाहों पर विराम लगा दिया था.
प्रभास और काजल अग्रवाल को लेकर कहा गया था कि दोनों ने एक-दूसरे को काफी समय डेट किया था. हालांकि, इन बातों में सच्चाई तो दोनों स्टार्स ही बता सकते हैं.
प्रभास और इलियाना डिक्रूज ने साथ में फिल्म में काम किया है. इसके बाद दोनों के अफेयर की खबरें आई थीं लेकिन दोनों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था.
