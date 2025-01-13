इंडिया की सबसे बड़ी फ्लॉप है 600 करोड़ रुपए में बनी ये फिल्म, मिला सबसे वाहियात फिल्म का टैग

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jan 13, 2025

बॉलीवुड की एक फिल्म ऐसी भी है जो कि करोड़ों रुपए में बनाई गई थी. लंबी चौड़ी कास्ट होने के बाद भी इस फिल्म को लोग देखने के लिए सिनेमाघरों में नहीं पहुंचे. नतीजा ये निकला कि ये फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई.

यहां हम बात कर रहे हैं प्रभास, कृति सेनॉन और सैफ अली खान की फिल्म आदिपुरुष की जो कि 16 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी. इस फिल्म को लोगों ने एक सिरे से नकार दिया था.

इस फिल्म के ग्राफिक्स पर मेकर्स ने पानी की तरह पैसा बहाया था. माना जाता है कि फिल्म आदिपुरुष का बजट करीब 600-700 करोड़ रुपए था. मेकर्स को पूरा यकीन था कि फिल्म आदिपुरुष सिनेमाघरों में कमाल दिखाएगी.

फिल्म आदिपुरुष के फर्स्ट लुक सामने आने के बाद ही लोगों ने मेकर्स और कास्ट को ट्रोल करना शुरू कर दिया था. लोगों का कहना था कि फिल्म आदिपुरुष के किरदार कहीं से भी रामायण से मैच नहीं होते.

इतना ही नहीं फिल्म आदिपुरुष के कई डायलॉग्स पर भी बवाल हो चुका है. लोगों ने फिल्म के डायलॉग सुनकर फिल्म आदिपुरुष के मेकर्स की खूब लताड़ लगाई थी.

फिल्म आदिपुरुष में सैफ अली खान तो बुरी तरह से हेटर्स के निशाने पर आ गए थे. लोगों ने सैफ अली खान के रावण किरदार को एक सिरे से खारिज कर दिया था. इस बात का अफसोस सैफ अली खान को आज भी होता है.

700 करोड़ खर्च होने के बाद प्रभास की ये फिल्म महज 393 करोड़ की कलेक्शन कर पाई थी. इस फिल्म का बजट चंद्रयान के बजट से भी ज्यादा था. हालांकि लोगों ने रिलीज के बाद इस फिल्म की खूब खिल्ली उड़ाई.

अब फिल्म आदिपुरुष को इंडिया की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म के तौर पर जाना जाता है. इस फिल्म ने प्रभास के बढ़रे करियर ग्राफ पर भी रोक लगा दी थी. लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि प्रभास ऐसी घटिया फिल्म का हिस्सा हो सकते हैं.

