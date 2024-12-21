इंडिया के टॉप 10 पॉपुलर स्टार्स में साउथ का जलवा, लिस्ट में बॉलीवुड के सिर्फ दो सितारे
Shashikant Mishra
| Dec 21, 2024
प्रभास ने लिस्ट में नबंर 1 की कुर्सी हासिल की है.
पुष्पा 2 स्टार अल्लू अर्जुन लिस्ट में दूसरी पोजीशन पर हैं.
थलापति विजय को लिस्ट में तीसरा नंबर मिला है.
बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं.
जूनियर एनटीआर पांचवीं पोजीशन पर हैं.
अजित कुमार को लिस्ट में छठा नंबर मिला है.
महेश बाबू सातवें नबंर वाली पोजीशन पर हैं.
सूर्या को लिस्ट में आठवें नंबर पर हैं.
राम चरण लिस्ट में नौवें नंबर पर हैं.
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को लास्ट पोजीशन मिली है.
