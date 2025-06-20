लोगों की पहली पसंद बना ये साउथ स्टार, टॉप-10 में हैं ये 3 बॉलीवुड सितारे
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 20, 2025
प्रभास पहले नंबर पर बने हैं. वह साउथ के साथ हिंदी बेल्ट में काफी पसंद किए जाते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
थलापति विजय लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. वह अपनी अदाकारी से दिल जीतते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहरुख खान को तीसरा नंबर मिला है. बॉलीवुड से वह पहले एक्टर जो टॉप 3 में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अल्लू अर्जुन को फिल्म इंडस्ट्री में अलग ही जलवा है. उन्हें लिस्ट में चौथा स्थान मिला है.
Source:
Bollywoodlife.com
साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर अजित कुमार पांचवें नंबर पर काबिज हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
महेश बाबू को लिस्ट में छठी पोजीशन मिली है. वह लोगों के बीच काफी पॉपुलर हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
साउथ एक्टर जूनियर एनटीआर को लिस्ट में सातवें नंबर की कुर्सी मिली है.
Source:
Bollywoodlife.com
राम चरण ने लिस्ट में आठवें नंबर पर जगह बनाई है. उनका हिंदी बेल्ट में सिक्का चलता है.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉलीवुड के एक्शन स्टार अक्षय कुमार ने लिस्ट में नौवें नंबर की पोजीशन हासिल की है.
Source:
Bollywoodlife.com
सलमान खान लिस्ट में सबसे निचले पायदान यानी दसवें नंबर पर पहुंच गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Kuberaa से पहले देख लें धनुष की ये शानदार फिल्में
अगली वेब स्टोरी देखें.