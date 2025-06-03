मोनोकिनी में प्रज्ञा जायसवाल ने दिखाया हुस्न का जलवा, तस्वीरें देखने भर से निकल जाएगा पसीना
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 03, 2025
फिल्मों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहने वाली एक्ट्रेस प्रज्ञा जायसवाल ने एक बार फिर फैंस के होश उड़ा दिए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने अब व्हाइट मोनोकिनी में ऐसा किलर लुक शेयर किया है जो इंटरनेट पर आग लगा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रज्ञा ने अपने हॉट लुक के साथ-साथ बोल्ड कैप्शन भी लिखा है. उन्होंने लिखा, 'सॉफ्ट गर्ल समर' जो उनके लुक से बिल्कुल मैच कर रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
अनुष्का रंजन और सुकृति ग्रोवर ने प्रज्ञा की इन ग्लैमरस तस्वीरों पर फायर इमोजी के साथ रिएक्शन दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
सोशल मीडिया पर फैंस भी उनकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे.
Source:
Bollywoodlife.com
किसी ने उन्हें 'ब्यूटी क्वीन' कहा तो किसी ने लिखा 'बेहद हॉट.'
Source:
Bollywoodlife.com
गर्मी के मौसम में उनका बोल्ड और स्टाइलिश अवतार सोशल मीडिया पर हॉट टॉपिक बन गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि प्रज्ञा जायसवाल आखिरी बार फिल्म 'डाकू महाराज' में दमदार रोल में नजर आई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: भीगते हुए नुसरत भरूचा का बोल्ड अंदाज, फिगर देख फिदा हुए फैंस
अगली वेब स्टोरी देखें.