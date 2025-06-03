मोनोकिनी में प्रज्ञा जायसवाल ने दिखाया हुस्न का जलवा, तस्वीरें देखने भर से निकल जाएगा पसीना

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jun 03, 2025

फिल्मों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहने वाली एक्ट्रेस प्रज्ञा जायसवाल ने एक बार फिर फैंस के होश उड़ा दिए हैं.

एक्ट्रेस ने अब व्हाइट मोनोकिनी में ऐसा किलर लुक शेयर किया है जो इंटरनेट पर आग लगा रहा है.

प्रज्ञा ने अपने हॉट लुक के साथ-साथ बोल्ड कैप्शन भी लिखा है. उन्होंने लिखा, 'सॉफ्ट गर्ल समर' जो उनके लुक से बिल्कुल मैच कर रहा है.

अनुष्का रंजन और सुकृति ग्रोवर ने प्रज्ञा की इन ग्लैमरस तस्वीरों पर फायर इमोजी के साथ रिएक्शन दिया.

सोशल मीडिया पर फैंस भी उनकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे.

किसी ने उन्हें 'ब्यूटी क्वीन' कहा तो किसी ने लिखा 'बेहद हॉट.'

गर्मी के मौसम में उनका बोल्ड और स्टाइलिश अवतार सोशल मीडिया पर हॉट टॉपिक बन गया है.

बता दें कि प्रज्ञा जायसवाल आखिरी बार फिल्म 'डाकू महाराज' में दमदार रोल में नजर आई थीं.

