प्राजक्ता कोली की मेंहदी सेरेमनी में रोमांटिक हुए मंगेतर, भरी महफिल में...
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 24, 2025
एक्ट्रेस प्राजक्ता कोली जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. वह अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड वृशांक खनाल संग सात फेरे लेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
प्राजक्ता कोली के प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन शुरू हो गए हैं. उन्होंने इसकी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्राजक्ता कोली ने मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें फैंस को दिखाई हैं. इन तस्वीरों में वह काफी खुश नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्राजक्ता कोली की मेहंदी सेरेमनी पर उनके होने वाले पति वृशांक खनाल भी नजर आए. दोनों ने खूब मस्ती की.
Source:
Bollywoodlife.com
वृशांक खनाल ने मेहंदी सेरेमनी के दौरान प्राजक्ता कोली के गाल पर किस किया. दोनों का रोमांटिक अंदाज फैंस को पसंद आया.
Source:
Bollywoodlife.com
प्राजक्ता कोली की मेहंदी सेरेमनी में वृशांक खनाल ने ठुमके भी लगाए. ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्राजक्ता कोली और वृशांक खनाल के प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन में परिवार के सदस्यों और करीबी लोगों ने भी एंजॉय किया.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: एक्ट्रेस प्राची देसाई की 7 शानदार फिल्में
अगली वेब स्टोरी देखें.