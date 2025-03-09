हनीमून पर गए प्रतीक बब्बर की बेडरूम तस्वीरें वायरल, 'क्या यह रोमियो...', सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे ऐसे कमेंट
Masummba Chaurasia
| Mar 09, 2025
बॉलीवुड एक्टर प्रतीक बब्बर ने अपनी लॉन्ग-टाइम गर्लफ्रेंड प्रिया बनर्जी संग शादी रचा ली है.
मुंबई में करीबी दोस्तों के बीच शादी के बाद अब यह न्यूलीवेड कपल गोवा में अपना हनीमून एन्जॉय कर रहा है.
प्रतीक और प्रिया ने हनीमून से कुछ खास तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं.
एक फोटो में दोनों बेड पर बैठकर स्टाइलिश पोज देते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में वे अपने बेडरूम में ही लंच एन्जॉय कर रहे हैं.
बेड पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई हैं, जो माहौल को और भी रोमांटिक बना रही हैं.
हनीमून पर यह कपल सिर्फ एक-दूसरे के साथ ही नहीं बल्कि अपने करीबी दोस्तों संग भी मस्ती करता नजर आया.
सभी मिलकर गोवा की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं, और अपने खास पलों को एन्जॉय कर रहे हैं.
प्रिया बनर्जी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट रीशेयर की है, जिसमें लिखा है, "हनीमून बट मेक इट अ ड्रीम."
इस पर फैंस भी जमकर प्यार लुटा रहे हैं, और दोनों को जिंदगीभर साथ रहने की शुभकामनाएं दे रहे हैं.
बता दें, प्रतीक बब्बर की यह दूसरी शादी है. उन्होंने 2019 में सान्या सागर से शादी की थी, लेकिन 4 साल बाद 2023 में दोनों का तलाक हो गया था.
इसके बाद प्रतीक और प्रिया की नजदीकियां बढ़ीं और कई सालों तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने शादी का फैसला लिया.
