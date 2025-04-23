वाइफ संग रोमांटिक हुए प्रतीक बब्बर, शेयर की Liplock तस्वीर, बर्थ-डे पर किया ये खास काम

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Apr 23, 2025

बॉलीवुड एक्टर प्रतीक बब्बर इन दिनों अपनी पत्नी और एक्ट्रेस प्रिया बनर्जी संग रोमांटिक वेकेशन पर हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हाल ही में उन्होंने प्रिया का बर्थडे खास अंदाज में मॉरीशस में सेलिब्रेट किया. इस ट्रिप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

प्रिया के जन्मदिन पर कपल ने जंगल सफारी की और दिनभर एडवेंचर का लुत्फ उठाया.

Source: Bollywoodlife.com

प्रिया ने वहां जिराफ, शेर और कछुए के साथ तस्वीरें खिंचवाईं. जंगल के रोमांच के साथ-साथ कपल का रोमांस भी नजर आया.

Source: Bollywoodlife.com

एक तस्वीर में दोनों लिपलॉक करते दिखे. इसके अलावा दोनों ने समंदर किनारे चिल किया और पानी के अंदर भी रोमांटिक पलों को कैमरे में कैद किया.

Source: Bollywoodlife.com

फैंस को दोनों की केमिस्ट्री खूब पसंद आई और सोशल मीडिया पर उन्हें 'परफेक्ट कपल' कहा जा रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

प्रिया हर तस्वीर में बेहद स्टाइलिश नजर आईं और दोनों की बॉन्डिंग साफ झलक रही है. बता दें कि प्रतीक और प्रिया ने इसी साल फरवरी में एक इंटीमेट वेडिंग की थी.

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि, शादी के दौरान प्रतीक ने अपने पिता राज बब्बर और फैमिली को न्योता नहीं दिया था. इस वजह से उनके पारिवारिक रिश्तों को लेकर काफी चर्चा हुई.

Source: Bollywoodlife.com

फिलहाल, कपल अपनी शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय कर रहा है, और फैंस को भी उनकी जोड़ी खूब भा रही है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: शादियों के लिए कियारा आडवाणी के खूबसूरत लहंगे, सुंदरता देख बारातियों की नहीं हटेगी नजर

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.