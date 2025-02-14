प्रतीक ने शादी में बब्बर फैमिली को नहीं किया इनवाइट, सौतेले भाई ने कहा- 'कम से कम...'

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 14, 2025

बॉलीवुड एक्टर प्रतीक बब्बर अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया बनर्जी के साथ शादी करने जा रहे हैं. ये दोनों काफी समय से एक-दूसरे डेट कर रहे थे.

Source: Bollywoodlife.com

प्रतीक बब्बर ने अपनी शादी के मौके पर अपनी फैमिली यानी पिता राज बब्बर और अपनी सौतेली मां और सौतेले भाई-बहन को इन्वाइट नहीं किया है.

Source: Bollywoodlife.com

प्रतीक बब्बर की शादी में इन्वाइट ना मिलने पर उनके सौतेले भाई आर्या बब्बर ने एक इंटरव्यू के दौरान बात की है. उन्होंने कहा, 'हमारा परिवार शादी में इनवाइट नहीं किया गया है.'

Source: Bollywoodlife.com

'हम लोग एक-दूसरे के काफी करीब हैं. मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हुआ. मेरा मानना है कि किसी ने उसको भड़काया है.'

Source: Bollywoodlife.com

आर्या बब्बर ने आगे कहा, 'मेरी मां ही है जिन्होंने इस डिसफंक्शनल फैमिली को संभाला है. अगर आपको मेरी मां को नहीं बुलाना तो कम से कम पापा को बुला ही सकते हो.'

Source: Bollywoodlife.com

'जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है, कोई घर में से ही उसे भड़का रहा है. मैं नहीं चाहता कि ये प्रतीक है और मैं नहीं मानता कि वो ऐसा है.'

Source: Bollywoodlife.com

बताते चलें कि प्रतीक बब्बर की ये दूसरी शादी है. इसके पहले उन्होंने साल 2019 में सान्या सागर से शादी की थी. दोनों का साल 2023 में तलाक हो गया था.

Source: Bollywoodlife.com

गौरतलब है कि राज बब्बर और स्मिता पाटिल की संतान प्रतीक बब्बर हैं. प्रतीक बब्बर की मां स्मिता पाटिल का निधन हो चुका है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: जानिए वेलेंटाइन डे की दिलचस्प कहानी, कैसे और क्यों मनाया जाता है यह खास दिन

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.