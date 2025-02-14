प्रतीक ने शादी में बब्बर फैमिली को नहीं किया इनवाइट, सौतेले भाई ने कहा- 'कम से कम...'
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 14, 2025
बॉलीवुड एक्टर प्रतीक बब्बर अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया बनर्जी के साथ शादी करने जा रहे हैं. ये दोनों काफी समय से एक-दूसरे डेट कर रहे थे.
प्रतीक बब्बर ने अपनी शादी के मौके पर अपनी फैमिली यानी पिता राज बब्बर और अपनी सौतेली मां और सौतेले भाई-बहन को इन्वाइट नहीं किया है.
प्रतीक बब्बर की शादी में इन्वाइट ना मिलने पर उनके सौतेले भाई आर्या बब्बर ने एक इंटरव्यू के दौरान बात की है. उन्होंने कहा, 'हमारा परिवार शादी में इनवाइट नहीं किया गया है.'
'हम लोग एक-दूसरे के काफी करीब हैं. मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हुआ. मेरा मानना है कि किसी ने उसको भड़काया है.'
आर्या बब्बर ने आगे कहा, 'मेरी मां ही है जिन्होंने इस डिसफंक्शनल फैमिली को संभाला है. अगर आपको मेरी मां को नहीं बुलाना तो कम से कम पापा को बुला ही सकते हो.'
'जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है, कोई घर में से ही उसे भड़का रहा है. मैं नहीं चाहता कि ये प्रतीक है और मैं नहीं मानता कि वो ऐसा है.'
बताते चलें कि प्रतीक बब्बर की ये दूसरी शादी है. इसके पहले उन्होंने साल 2019 में सान्या सागर से शादी की थी. दोनों का साल 2023 में तलाक हो गया था.
गौरतलब है कि राज बब्बर और स्मिता पाटिल की संतान प्रतीक बब्बर हैं. प्रतीक बब्बर की मां स्मिता पाटिल का निधन हो चुका है.
