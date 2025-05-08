'मैंने रीहैब में...' जब ड्रग्स के चलते स्कूल से बाहर निकाला गया ये स्टारकिड, लोग समझते थे गे
Shivani Duksh
| May 08, 2025
प्रतीक बब्बर बॉलीवुड के उन स्टारकिड्स में से एक हैं जिनका बचपन काफी दर्दनाक गुजरा है. हाल ही में प्रतीक बब्बर ने अपने बचपन के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.
प्रतीक बब्बर ने बताया, मां के मरने के बाद मैंने नाना नानी के साथ रहना शुरू कर दिया. यहां पर मैं एक नशेड़ी बन गया. मुझे ड्रग्स लेने की लत थी.
आगे प्रतीक बब्बर ने कहा, मेरे ऐसे हालात देखते देखते मेरी नानी मर गई. काश वो मुझे आज देख पाती.
प्रतीक बब्बर ने बताया, मैंने 2 साल तक सुभाष घई के एक्टिंग स्कूल में पढ़ाई की है. जल्द ही मुझे स्कूल से बाहर कर दिया गया.
आगे प्रतीक बब्बर ने खुलासा किया, ड्रग्स लेने की वजह से मुझे बाहर किया गया था. अब सोचता हूं तो ये सब मजेदार लगता है.
प्रतीक बब्बर ने दावा किया, मैं जिस भी स्कूल में जाता था मुझे बाहर कर दिया जाता था. लोगों को लगता था कि मैं उनके स्कूल के लिए खतरा हूं.
आगे प्रतीक बब्बर ने कहा, जब फिल्म सावरियां का ऑफर मुझे मिला तब मैं रीहैब में था. ऐसे में ये रोल मेरे हाथ से निकल गया.
प्रतीक बब्बर ने कहा, बॉलीवुड के लोग मेरे हालात देखकर मुझे गे समझते थे. कई लोगों ने तो उस समय खुल्लम खुल्ला मुझे ऑफर तक दिए हैं.
