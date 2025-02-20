मेंहदी सेरेमनी में प्रतीक-प्रिया का रोमांटिक लिप-लॉक, लाल जोड़े में बिखेरा जलवा, फैंस बोले- 'परफेक्ट...'
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 20, 2025
बॉलीवुड एक्ट प्रतीक बब्बर ने 14 फरवरी को अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया बनर्जी संग शादी रचाई. जो एक निजी और शाही अंदाज में हुई.
Source:
Bollywoodlife.com
जिसमें केवल करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए. शादी से पहले, प्रतीक और प्रिया की मेहंदी सेरेमनी भी बेहद खास रही.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फंक्शन में दोनों ने रेड कलर के ट्रेडिशनल आउटफिट चुने. प्रिया ने लाल लहंगा-चोली, जबकि प्रतीक बब्बर ने कुर्ता-पायजामा वियर किया.
Source:
Bollywoodlife.com
सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में कपल को एक-दूसरे के साथ बेहद रोमांटिक अंदाज में दिखा.
Source:
Bollywoodlife.com
शादी और मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरों में दोनों को लिप-लॉक करते हुए भी देखा गया, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रतीक और प्रिया की शादी की तस्वीरों पर फैंस ने जमकर प्यार लुटाया. एक यूजर ने कमेंट किया, "कितनी सुंदर और इंटीमेट सेरेमनी थी." वहीं, एक अन्य यूजर ने इमोशनल GIF शेयर किया.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, प्रतीक राज बब्बर और दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटिल के बेटे हैं. हालांकि, उन्होंने अपनी शादी में पिता और उनके परिवार को इनविटेशन नहीं दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रतीक और प्रिया की इस ग्रैंड वेडिंग की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, और फैंस उनकी नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 2024 की सबसे दमदार फिल्म, शर्त लगा लो… मूवी का सब्जेक्ट और एंडिंग सपने में भी नहीं सोचा होगा!
अगली वेब स्टोरी देखें.