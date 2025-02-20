मेंहदी सेरेमनी में प्रतीक-प्रिया का रोमांटिक लिप-लॉक, लाल जोड़े में बिखेरा जलवा, फैंस बोले- 'परफेक्ट...'

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Feb 20, 2025

बॉलीवुड एक्ट प्रतीक बब्बर ने 14 फरवरी को अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया बनर्जी संग शादी रचाई. जो एक निजी और शाही अंदाज में हुई.

जिसमें केवल करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए. शादी से पहले, प्रतीक और प्रिया की मेहंदी सेरेमनी भी बेहद खास रही.

इस फंक्शन में दोनों ने रेड कलर के ट्रेडिशनल आउटफिट चुने. प्रिया ने लाल लहंगा-चोली, जबकि प्रतीक बब्बर ने कुर्ता-पायजामा वियर किया.

सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में कपल को एक-दूसरे के साथ बेहद रोमांटिक अंदाज में दिखा.

शादी और मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरों में दोनों को लिप-लॉक करते हुए भी देखा गया, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

प्रतीक और प्रिया की शादी की तस्वीरों पर फैंस ने जमकर प्यार लुटाया. एक यूजर ने कमेंट किया, "कितनी सुंदर और इंटीमेट सेरेमनी थी." वहीं, एक अन्य यूजर ने इमोशनल GIF शेयर किया.

बता दें, प्रतीक राज बब्बर और दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटिल के बेटे हैं. हालांकि, उन्होंने अपनी शादी में पिता और उनके परिवार को इनविटेशन नहीं दिया था.

प्रतीक और प्रिया की इस ग्रैंड वेडिंग की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, और फैंस उनकी नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं.

