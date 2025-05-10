पत्नी को बांहों में लेकर प्रतीक बब्बर ने दिए पोज, लोग बोले- 'नजर ना लगे'
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 10, 2025
एक्टर प्रतीक बब्बर ने अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड प्रिया बनर्जी के साथ इसी साल फरवरी में शादी की थी. प्रिया बनर्जी भी एक्ट्रेस हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रतीक बब्बर और प्रिया बनर्जी अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं. ये कपल आए दिन एक-दूसरे पर प्यार लुटाते रहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रतीक बब्बर और प्रिया बनर्जी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रोमांटिक फोटोज शेयर की हैं. दोनों एक-दूसरे में खोए हुए नजर आ रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रिया बनर्जी कभी अपने पति प्रतीक बब्बर की बाहों में नजर आ रही हैं तो कभी उनके गले लगे हुए दिखाई दे रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रतीक बब्बर और प्रिया बनर्जी की रोमांटिक फोटोज फैंस को खूब पसंद आ रही हैं. फैंस दोनों को लेकर कमेंट कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस कपल की तस्वीर पर एक फैन ने लिखा है, 'किसी की नजर ना लगे.' एक फैन ने लिखा है, 'एक-दूसरे के लिए बने हैं.'
Source:
Bollywoodlife.com
बताते चलें कि प्रतीक बब्बर ने प्रिया बनर्जी से पहले सान्या सागर से शादी की थी. दोनों का तलाक हो गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'औकात और सरहद में रहो वरना...' अब Karan Patel ने पाकिस्तान को दे डाली धमकी
अगली वेब स्टोरी देखें.