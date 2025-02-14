प्रतीक बब्बर और प्रिया बनर्जी ने रचाई शादी, लिपलॉक कर लुटाया प्यार
Shashikant Mishra
| Feb 14, 2025
प्रतीक बब्बर और उनकी गर्लफ्रेंड प्रिया बनर्जी ने वैलेंटाइन डे पर शादी रचाई है. इस कपल की शादी की तस्वीरें वोग इंडिया ने शेयर की हैं.
प्रतीक बब्बर और प्रिया बनर्जी शादी के समय काफी खुश नजर आए. दोनों ने सिंपल महाराष्ट्रियन शादी की है.
प्रतीक बब्बर और प्रिया बनर्जी ने शादी के मौके पर मैचिंग आउटफिट पहना था. प्रतीक क्रीम कलर की शेरवानी के साथ पगड़ी तो प्रिया ने इसी रंग का लहंगा पहना था.
प्रतीक बब्बर और प्रिया बनर्जी की शादी के दौरान कुछ लोग ही शामिल हुए थे. इस कपल ने बेहद ही साधारण तरह से शादी रचाई है.
प्रतीक बब्बर और प्रिया बनर्जी ने शादी के दौरान एक-दूसरे पर जमकर प्यार लुटाया है. दोनों की तस्वीरें वायरल होते ही फैंस पसंद कर रहे हैं.
प्रतीक बब्बर और प्रिया बनर्जी के तमाम चाहने वाले फैंस उन्हें शादी की बधाई दे रहे हैं. वहीं, तमाम सेलिब्रिटीज ने उन्हें शादी की शुभकामनाएं भेजी हैं.
प्रतीक बब्बर के सौतेले भाई आर्या बब्बर ने बताया था कि शादी में उनकी फैमिली को इनवाइट नहीं किया गया था. यहां तक कि राज बब्बर को भी नहीं बुलाया गया था.
प्रतीक बब्बर के पिता राज बब्बर ने उनकी मां स्मिता पाटिल से दूसरी शादी की थी. स्मिता पाटिल का निधन हो चुका है.
प्रतीक बब्बर ने पहली शादी सान्या सागर के साथ साल 2019 शादी की थी. दोनों का साल 2023 में तलाक हो गया था.
