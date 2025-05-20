प्रेग्रेंट कियारा आडवाणी की 'War 2' में बिकिनी एंट्री, लुक देख ऋतिक रोशन भी रह गए दंग!
Sadhna Mishra
| May 20, 2025
एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इन दिनों प्रेग्नेंसी जर्नी को एन्जॉय कर रही हैं.
इसी बीच कियारा की अपकमिंग फिल्म 'वॉर 2' का टीजर रिलीज हुआ है, जिसमें एक्ट्रेस का लुक देख हर कोई हैरान है.
दरअसल, कियारा की 'वॉर 2' में बिकिनी एंट्री ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है.
येलो शाइनी बिकिनी में कियारा का कर्वी फिगर देख फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
बता दें कि यह यशराज की फिल्म हैं जिसमें पहली बार कियारा आडवाणी ने बिकिनी लुक दिखाया है.
टीजर में एक्ट्रेस की एंट्री भले ही कुछ सेकेंड्स की है, लेकिन इतने में ही उन्होंने लाइमलाइट चुरा ली.
ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के एक्शन के बीच कियारा आडवाणी की हॉटनेस चर्चा का विषय बन गया है.
