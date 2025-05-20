प्रेग्रेंट कियारा आडवाणी की 'War 2' में बिकिनी एंट्री, लुक देख ऋतिक रोशन भी रह गए दंग!

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 20, 2025

एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इन दिनों प्रेग्नेंसी जर्नी को एन्जॉय कर रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इसी बीच कियारा की अपकमिंग फिल्म 'वॉर 2' का टीजर रिलीज हुआ है, जिसमें एक्ट्रेस का लुक देख हर कोई हैरान है.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल, कियारा की 'वॉर 2' में बिकिनी एंट्री ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है.

Source: Bollywoodlife.com

येलो शाइनी बिकिनी में कियारा का कर्वी फिगर देख फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि यह यशराज की फिल्म हैं जिसमें पहली बार कियारा आडवाणी ने बिकिनी लुक दिखाया है.

Source: Bollywoodlife.com

टीजर में एक्ट्रेस की एंट्री भले ही कुछ सेकेंड्स की है, लेकिन इतने में ही उन्होंने लाइमलाइट चुरा ली.

Source: Bollywoodlife.com

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के एक्शन के बीच कियारा आडवाणी की हॉटनेस चर्चा का विषय बन गया है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: हीरो नहीं विलेन बनकर इंडस्ट्री पर राज करते हैं ये स्टार्स, दमदार एक्टिंग से बनाई पहचान

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.