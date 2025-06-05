सिर्फ एक्टिंग नहीं, बिजनेस में भी टॉप पर प्रीति जिंटा! IPL ने कैसे बदली उनकी किस्मत?
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 05, 2025
3 जून को खत्म हुए IPL 2025 के फाइनल में RCB ने पंजाब किंग्स को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली.
Source:
Bollywoodlife.com
हार के बावजूद पंजाब किंग्स की सह-मालिक प्रीति जिंटा ने इस सीजन में खूब मुनाफा कमाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रीति ने 35 करोड़ रुपये में इस टीम का मालिकाना हक हासिल किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
2024 में पंजाब किंग्स ने करीब 664 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कमाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं टीम वर्तमान समय में कुल 252 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट में है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि प्रीति जिंटा अब फिल्मों से ज्यादा आईपीएल टीम के जरिए कमा रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
चौंकाने वाली बात है कि हर साल प्रीति की टीम की ब्रांड वैल्यू और मार्केट वैल्यू तेजी से बढ़ रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रीति जिंटा के आईपीएल सफर ने उन्हें एक सफल बिजनेसवुमन बना दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस साल वह सनी देओल के साथ फिल्म 'लाहौर 1947' में वापसी करती नजर आएंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: हॉरर फिल्म 'मां' से पहले देख लें ये डरावनी फिल्में, खौफ से कांप जाएगी रूह
अगली वेब स्टोरी देखें.