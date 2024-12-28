Salman Khan को इस एक्ट्रेस ने रोमांटिक अंदाज में किया बर्थडे विश, फैंस ने Dating को लेकर किए सवाल
Bollywood Staff
| Dec 28, 2024
सलमान खान का बर्थडे बॉलीवुड स्टार्स और उनके फैंस के लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता है.
इस साल सलमान खान ने अपने बर्थडे की ग्रैंड पार्टी जामनगर में दी है. जहां कई सेलिब्रिटीज भी मौजूद थे.
सलमान खान और प्रीति जिंटा की दोस्ती के चर्चे अक्सर होते रहते हैं.
प्रीति जिंटा ने सलमान खान के बर्थडे पर उन्हें सोशल मीडिया पर खास अंदाज में बर्थडे विश किया है.
प्रीति जिंटा ने सलमान खान के साथ कुछ पुरानी फोटोज पोस्ट की हैं.
इन फोटोज के नीचे प्रीति जिंटा ने सलमान खान को बर्थडे विश करते हुए लिखा 'मैं कहना चाहती हूं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं.'
प्रीति जिंटा ने उसके आगे लिखा 'बाकी बातें मैं आपको तब बताऊंगी जब हम बात करेंगे.'
प्रीति जिंटा ने सलमान खान के लिए लिखा 'हमें और भी फोटोज की जरूरत है नहीं तो मैं पुरानी फोटोज ही पोस्ट करती रहूंगी.'
प्रीति जिंटा और सलमान खान की पुरानी फोटोज को देखकर फैंस ने उनके रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
एक यूजर ने लिखा, क्या आप दोनों ने कभी एक-दूसरे को डेट किया है?
प्रीति ने इस सवाल का जवाब देते हुए लिखा 'बिल्कुल भी नहीं! सलमान मेरा परिवार हैं और वो मेरे और मेरे पति के अच्छे दोस्त हैं.'
