बॉलीवुड का ये villain दिखता है हीरो से भी Handsome, Hema Malini समेत इन बड़ी एक्ट्रेस के साथ कर चुके हैं काम
Bollywood Staff
| Jan 01, 2025
90 के दशक में बॉलीवुड के कई स्टार्स अपनी दमदार एक्टिंग के चलते लोगों के फेवरेट बन गए थे.
लेकिन इस एक विलेन ने अपने चार्म और गुड लुक्स से लोगों को अपना दीवाना बना दिया था.
हम अपनी इस रिपोर्ट में बॉलीवुड के पॉपुलर विलेन प्रेम चोपड़ा की बात कर रहे हैं.
प्रेम चोपड़ा हिंदी फिल्म सिनेमा के जाने- माने खलनायक हैं.
प्रेम चोपड़ा पर्दे पर लोगों के अंदर खौफ पैदा कर देते थे. मगर असल जिंदगी में वो इससे बिल्कुल अलग थे.
प्रेम चोपड़ा एक मात्र ऐसे विलेन थे जो हीरो से ज्यादा हैंडसम लगते थे.
प्रेम चोपड़ा ने ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के साथ भी कई फिल्में की हैं.
लेकिन क्या आप जानते हैं हेमा मालिनी विलेन प्रेम चोपड़ा को देखकर डर जाया करती थीं.?
हेमा मालिनी ने बताया कि वो फिल्म के सीन के दौरान प्रेम चोपड़ा को खलनायक के रूप में देखकर डर जाती थीं.
प्रेम चोपड़ा ने सदाबहार रेखा के साथ 'फूल बने अंगारे' में किया था. वो अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 'शहंशाह' में भी नजर आए थे.
