सलमान-शाहरुख नहीं ये है सिनेमा का असली सुपरस्टार, अब तक की हैं 900 फिल्में
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 14, 2024
पुराने जमाने के सुपरस्टार प्रेम नजीर ने अपनी एक्टिंग से फैंस का दिल जीत लिया था।
प्रेम नजीर ने अपने पूरे करियर में लगभग 900 फिल्मों में काम किया था।
प्रेम नजीर इन 900 फिल्मों में से 700 फिल्मों में लीड रोल में नजर आए थे।
40 फिल्मों में एक्टर प्रेम नजीर ने डबल रोल किया था।
प्रेम नजीर ने अपने दौर की लगभग सभी बड़ी हसनाओं के साथ काम किया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, हर साल प्रेम नजीर की 39 फिल्में रिलीज हुआ करती थी।
अपनी शानदार एक्टिंग की वजह से प्रेम नजीर को हर फिल्ममेकर कास्ट करना चाहता था।
प्रेम नजीर ने साउथ से लेकर मलयालम इंडस्ट्री तक अपना हाथ आजमाया है।
बता दें, प्रेम नजीर ने एक्ट्रेस शीला के साथ करीब 130 फिल्मों में काम किया है।
