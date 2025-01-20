3 करोड़ रुपये का बजट और 136 करोड़ रुपये की कमाई, मेकर्स को मालामाल कर गई ये फिल्म

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 20, 2025

साल 2024 में कई फिल्में रिलीज हुईं और कुछ हिट रहीं तो कुछ फ्लॉप रहीं. वहीं, साउथ की एक फिल्म ने अपने मेकर्स को मालामाल कर दिया.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म ने अपने बजट से 45 गुना ज्यादा कमाई की थी. इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था. इस फिल्म को साउथ में बनाया गया था.

Source: Bollywoodlife.com

ये साल 2024 की सबसे ज्यादा फायदा देने वाली फिल्म बनी थी. आइए जानते हैं कि किस फिल्म ने अपने मेकर्स को इतना फायदा करवाया है.

Source: Bollywoodlife.com

ये मलयालम फिल्म 'प्रेमलु' है. इस रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म में नासलेन के गफूर और ममिथा लीड रोल में नजर आए.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'प्रेमलु' की कहानी तीन लड़कों के इर्द-गिर्द घूमती है. ये तीनों लड़के अपनी एक बैचमेट के प्यार में पड़ जाते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'प्रेमलु' साल 2024 की फरवरी में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस तरह से फिल्म 'प्रेमलु' ने फायदे के मामले में 'पुष्पा 2' और 'कल्कि 2898 एडी' जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: इस क्रिकेटर को डेट कर रही हैं रवीना टंडन की लाडली राशा थडानी?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.