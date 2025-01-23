बैकलेस टॉप में इस एक्ट्रेस ने गिराई हुस्न की बिजलियां, वायरल हुआ वीडियो

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 23, 2025

उडारियां फेम एक्ट्रेस प्रियंका चहर चौधरी ने घर-घर में अपनी खास पहचान बनाई है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ने बिग बॉस सीजन 15 में बतौर कंटेस्टेंट दर्शकों का दिल जीत लिया था.

Source: Bollywoodlife.com

इस बीच प्रियंका का लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल, इस वायरल वीडियो में एक्ट्रेस का बैकलेस टॉप लुक लोगों को घायल कर रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

प्रियंका वायरल वीडियो में शिमरी बैकलेस टॉप पहने नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ने इसके साथ जींस कैरी किया है, वहीं चश्मे और मिनिमल मेकअप से अपना लुक कंप्लीट किया है.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि प्रियंका इंडिया से बाहर थीं और कुछ समय पहले ही वापस लौटी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: पाकिस्तानी ड्रामा देखने के हैं शौकीन? तो अभी देख डालिए हानिया आमिर की ये ब्लॉकबस्टर सीरियल्स

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.