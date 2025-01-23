बैकलेस टॉप में इस एक्ट्रेस ने गिराई हुस्न की बिजलियां, वायरल हुआ वीडियो
Sadhna Mishra
| Jan 23, 2025
उडारियां फेम एक्ट्रेस प्रियंका चहर चौधरी ने घर-घर में अपनी खास पहचान बनाई है.
एक्ट्रेस ने बिग बॉस सीजन 15 में बतौर कंटेस्टेंट दर्शकों का दिल जीत लिया था.
इस बीच प्रियंका का लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
दरअसल, इस वायरल वीडियो में एक्ट्रेस का बैकलेस टॉप लुक लोगों को घायल कर रहा है.
प्रियंका वायरल वीडियो में शिमरी बैकलेस टॉप पहने नजर आ रही हैं.
एक्ट्रेस ने इसके साथ जींस कैरी किया है, वहीं चश्मे और मिनिमल मेकअप से अपना लुक कंप्लीट किया है.
बता दें कि प्रियंका इंडिया से बाहर थीं और कुछ समय पहले ही वापस लौटी हैं.
