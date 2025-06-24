प्रियंका ने शेयर किया अब तक का सबसे बोल्ड लुक, कैप्शन में लिखी ऐसी बात कि फैंस हो गए...
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 24, 2025
'बिग बॉस' फेम प्रियंका चाहर चौधरी ने एक बार फिर से अपनी बोल्ड फोटोज से तहलका मचा दिया है.
एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की है, जो इतनी हॉट है कि इंटरनेट का पारा हाई कर गईं.
इस बार एक्ट्रेस ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम में अपना बेहद बोल्ड और ग्लैमरस अवतार दिखाया है.
इन पिक्चर्स के साथ प्रियंका ने कैप्शन में लिखा, 'बरसात तो हो ही रही है, सोचता टिप-टिप लुक भी बरसा दूं.'
फैंस को उनका ये अंदाज काफी हॉट और स्टनिंग लग रहा है, कमेंट्स में तारीफों की बौछार हो रही है.
बता दें कि, प्रियंका को सीरियल 'उड़ारियां' में तेजो संधू के किरदार से पहचान मिली थी.
प्रियंका 'बिग बॉस 16' से मशहूर हुईं और अब हर फोटो में अपने स्टाइल और हॉटनेस से चर्चा में रहती हैं.
