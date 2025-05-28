टीवी की संस्कारी बहू ने व्हाइट बिकिनी में लगाई इंटरनेट पर आग, कैप्शन ने खींचा फैंस का ध्यान
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 28, 2025
टीवी की संस्कारी बहू प्रियंका चाहर चौधरी ने एक बार फिर अपना नया स्टनिंग लुक शेयर किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने अब व्हाइट बिकिनी में कातिल अदाओं से फैंस को अपना दीवाना बनाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस बार एक्ट्रेस ने बिकिनी के साथ एक अनोखी और स्टाइलिश कार के साथ फोटोशूट कराया है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस कार की खास बात ये है कि इसकी सीटें जूट से बनी हुईं दिखाई दे रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं इस फोटोशूट के साथ प्रियंका ने जो कैप्शन लिखा उसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने लिखा, 'ये गाड़ी तो क्यूट है, लेकिन इसमें बैठा मुसाफिर देखा है?'
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस उनके लुक और कैप्शन दोनों पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि, प्रियंका को टीवी सीरियल 'उडारियां' से घर-घर में पहचान मिली और अब वह सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इंडो-वेस्टर्न लुक में छाईं नेहा मलिक, कातिलाना पोज और अलबेला अंदाज देख फैंस बोले- 'स्वर्ग...'
अगली वेब स्टोरी देखें.