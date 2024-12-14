Nick Jonas संग वेकेशन मनाने निकलीं Priyanka Chopra, तस्वीरों ने मचाया बवाल
Bollywood Staff
| Dec 14, 2024
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस बॉलीवुड में एक परफेक्ट कपल के तौर पर जाने जाते हैं.
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस हाल ही में साथ में समय बिताने के लिए वेकेशन पर गए हैं.
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस सऊदी अरब में वेकेशन मनाने के लिए निकल पड़े हैं.
प्रियंका चोपड़ा ने अपनी सऊदी अरब की ट्रिप की फोटोज को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है.
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस काफी समय बाद किसी वेकेशन के लिए निकले हैं.
प्रियंका चोपड़ा इन फोटोज में काफी एडवेंचर करती हुई नजर आ रही हैं.
प्रियंका चोपड़ा ने इन फोटोज में काफी कूल लुक कैरी किया है.
प्रियंका चोपड़ा सऊदी अरब में निक जोनस के साथ रेगिस्तान में बाइक राइड एंजॉय करती दिख रही हैं.
प्रियंका चोपड़ा स्टाइलिश रेड ड्रेस में निक जोनस के साथ कोजी पोज देती हुई नजर आ रही हैं.
