एकदम अलग है प्रियंका चोपड़ा और निक की लव स्टोरी, बस एक मैसेज से...
Sadhna Mishra
| Feb 14, 2025
प्रियंका चोपड़ा आज बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी पहचान खास पहचान बना चुकी हैं.
एक्ट्रेस अक्सर अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर सर्खियों में रहती हैं.
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रियंका और निक की प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई?
इन दोनों की लव स्टोरी बहुत ही यूनिक है. किसी की प्रेम की कहानी की शुरुआत शायद ही ऐसे हुई हो.
दरअसल, निक ने एक्ट्रेस की को-स्टार को मैसेज करके बताया था कि प्रियंका बेहद खूबसूरत हैं.
हालांकि इसके बाद निक ने सोशल मीडिया आईडी पर एक्ट्रेस को मिलने के लिए पूछा था.
निक ने मैसेज में लिखा था हमारे कुछ कॉमन दोस्त हैं, जो कह रहे थे कि हमें मिलना चाहिए.
प्रियंका ने निक के मैसेज का रिप्लाई किया. जिसके बाद साल 2016 में दोनों की पहली मुलाकात हुई थी.
दोनों ने बाद में नंबर एक्सचेंज कर लिए फिर दोनों में बात शुरू हुई.
साल 2017 में दोनों पहली बार मेट गाला के रेड कार्पेट पर कपल के तौर पर सामने आए.
अपने रिश्ते को पब्लिकली सामने लाने के अगले ही साल प्रियंका और निक ने सगाई कर ली.
वहीं दोनों की तीसरी डेट पर निक ने प्रियंका को घटुने पर बैठकर शादी के लिए प्रपोज किया था.
जिसके बाद प्रियंका और निक ने साल 2018 में उदयपुर में हिंदू और क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से शादी की थी.
