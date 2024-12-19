सास से बस इतने साल छोटी हैं Priyanka Chopra, Nick Jonas की मां की उम्र सुनकर लगेगा झटका
Pratibha Gaur
| Dec 19, 2024
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास ने साल 2018 में शादी रचाई थी. दोनों की इस शादी ने खूब सुर्खियां भी बटोरी थीं.
प्रियंका और निक ने पहले हिंदू रीति-रिवाजों और बाद में क्रिश्चियन नियमों के साथ शादी रचाई थी.
बता दें कि उम्र में प्रियंका चोपड़ा निक जोनास से पूरे 10 साल बड़ी हैं.
जिसके कारण शादी को लेकर प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास को काफी ट्रोल भी किया गया था.
लेकिन अब प्रियंका और निक अपनी बेटी मालती मैरी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं.
लेकिन क्या आपको पता है कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की मां डेनिस मिलर जोनास की उम्र में कितना अंतर है.
बता दें कि डेनिस उम्र में प्रियंका से केवल 16 साल ही बड़ी हैं.
ऐसे में प्रियंका चोपड़ा और उनकी सास के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग है.
प्रियंका अपनी सास डेनिस के साथ अक्सर पार्टी करती नजर आती हैं.
