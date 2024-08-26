'पाणी' के इवेंट में पहुंची प्रियंका चोपड़ा, 'देसी गर्ल' ने सूट में दिखाईं अदाएं

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 26, 2024

प्रियंका चोपड़ा हाल ही में मराठी फिल्म 'पाणी' के प्रमोशनल इवेंट में पहुंची थीं।

फिल्म 'पाणी' को प्रियंका चोपड़ा और उनकी मां मुध चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है।

इस इवेंट के दौरान प्रियंका चोपड़ा ने फ्लोरल प्रिंटेड सलवार सूट पहना था।

देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने इस दौरान एक से बढ़कर एक पोज दिए।

प्रियंका चोपड़ा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

प्रियंका चोपड़ा की अदाएं देखकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस उन पर फिदा हो रहे हैं।

प्रियंका चोपड़ा की सलवार सूट वाली तस्वीरों पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं।

