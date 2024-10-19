मुंबई आते ही प्रियंका ने दिखाई बोल्डनेस, ऑफ शॉल्डर ड्रेस में लगीं कातिलाना

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 19, 2024

बॉलीवुड की देसी गर्ल उर्फ प्रियंका चोपड़ा ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी हैं.

प्रियंका चोपड़ा अमेरिका जाने से पहले मुंबई में अपने प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'पानी' की स्क्रीनिंग में शामिल हुईं.

इस इवेंट में प्रियंका चोपड़ा ने पर्ल ड्रेस पहनकर कैमरे के सामने अपना खूबसूरत अंदाज दिखाया.

कुछ देर पहले प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर इवेंट की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

प्रियंका चोपड़ा के इस लुक से फैंस नजरें नहीं हटा पा रहे हैं.

फोटोज में प्रियंका चोपड़ा बला की खूबसूरत लग रही हैं.

प्रियंका चोपड़ा ने इस आउटफिट के साथ सिल्वर ज्वेलरी कैरी किया है.

प्रियंका चोपड़ा ने इवेंट के लिए गोल्डन ऑफ शोल्डर आउटफिट चुना था.

