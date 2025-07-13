प्रियंका चोपड़ा के भाई-भाभी ने किया लिपलॉक, कैमरे में कैद हुए रोमांटिक पल
Shashikant Mishra
| Jul 13, 2025
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा ने हाल ही में अपना जन्मदिन मनाया है.
सिद्धार्थ चोपड़ा की पत्नी नीलम उपाध्याय ने उन्हें बर्थडे पर बधाई दी है. प्रियंका चोपड़ा की भाभी ने एक पोस्ट शेयर किया है.
नीलम उपाध्याय ने अपने पति के जन्मदिन कई फोटोज शेयर की हैं. जिनमें दोनों रोमांटिक होते नजर आ रहे हैं.
सिद्धार्थ चोपड़ा और नीलम उपाध्याय एक-दूसरे के साथ काफी प्यारे पोज दे रहे हैं.
सिद्धार्थ चोपड़ा और नीलम उपाध्याय ने एक-दूसरे लिपलॉक किया है. दोनों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
इस कपल की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जा रहा है. इसके साथ ही सिद्धार्थ चोपड़ा को बधाई दे रहे हैं.
सिद्धार्थ चोपड़ा और नीलम उपाध्याय ने 2025 की 7 फरवरी को शादी की थी.
