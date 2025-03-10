हनीमून मना रहीं प्रियंका चोपड़ा की भाभी, बिकिनी फोटोज पर टिकेंगी निगाहें

प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा ने कुछ दिनों पहले नीलम उपाध्याय संग सात फेरे लिए थे. दोनों की शादी की तस्वीरें सामने आई थीं. Source: Bollywoodlife.com