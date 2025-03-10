हनीमून मना रहीं प्रियंका चोपड़ा की भाभी, बिकिनी फोटोज पर टिकेंगी निगाहें
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 10, 2025
प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा ने कुछ दिनों पहले नीलम उपाध्याय संग सात फेरे लिए थे. दोनों की शादी की तस्वीरें सामने आई थीं.
प्रियंका चोपड़ा की भाभी नीलम उपाध्याय अपने पति संग हनीमून मना रही हैं. उन्होंने कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
नीलम उपाध्याय ने अलग-अलग अंदाज में तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने बिकिनी पहनकर भी अपनी झलक दिखाई है.
नीलम उपाध्याय को बिकिनी में देखकर उनके तमाम चाने वाले फैंस आहें भर रहे हैं.
नीलम उपाध्याय ने पूल के अंदर बिकिनी में अपना कर्वी फिगर जमकर फ्लॉन्ट किया है.
नीलम उपाध्याय ने अलग-अलग जगह से पोज दिए हैं. उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.
प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा और नीलम उपाध्याय ने साल 2024 में सगाई की थी.
सिद्धार्थ चोपड़ा और नीलम उपाध्याय ने बीती 7 फरवरी को शादी की थी. प्रियंका चोपड़ा ने भाई की शादी में खूब एंजॉय किया था.
सिद्धार्थ चोपड़ा की शादी से प्रियंका चोपड़ा के वीडियोज और फोटोज वायरल हुए थे.
