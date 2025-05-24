ड्रेस पर ट्रोल हो गईं प्रियंका चोपड़ा, यूजर्स बोलने लगे, 'दादी अम्मा', देसी गर्ल ने ऐसा क्या पहना?
Masummba Chaurasia
| May 23, 2025
प्रियंका चोपड़ा मेट गाला में बेहद खूबसूरत अवतार में नजर आईं. जहां सब की नजर प्रियंका के बुगारी एमरल्ड नेकलेस पर अटक गईं.
इटालियन लग्जरी ब्रांड बुगारी की ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर हैं प्रियंका चोपड़ा. इसी वजह से एक्ट्रेस ताओरमिना, सिसिली में बुगारी के पोलिक्रोम हाई ज्वैलरी कलेक्शन की लॉन्चिंग ईवेंट में शामिल हुईं थीं.
प्रियंका अकसर अपने फैशन के लिए तारीफें पाती हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार फैंस कुछ निराश दिखे.
यहां प्रियंका न्यूड गाउन पहने हुई दिखीं, जिसके साथ उन्होंने कलरफुल कीमती रत्नों से सजा एक बेहद खूबसूरत डायमंड नेकलेस पहना हुआ था.
अपने ग्लैम अंदाज के लिए जानी जाने वालीं प्रियंका के इस लुक को लोगों ने कुछ ज्यादा पसंद नहीं किया, और 'दादी अम्मा' से कंपेयर करने लगे.
बहरहाल, प्रियंका चोपड़ा ने जो ड्रेस पहनी है, वो एक विंटेज डायर ड्रेस है, जिसे जॉन गैलियानो ने डिजाइन किया था.
यह न्यूड हाई-नेक मेश स्लिप ड्रेस है, जो स्लीवलेस है. जिसमें न्यूड कलर की स्लिप है, इसी के साथ-साथ नेक के पास ऐसिमेट्रिक ड्रेपिंग और प्लीटिंग है.
प्रियंका ने अपने मेकअप में डेवी स्किन, ग्लॉसी न्यूड लिप्स, सॉफ्ट ब्राउन कोहल, मस्कारा से सजे हुए आईलैशेज और चेहरे को घेरते हुए एलीगेंट बन के साथ बालों के कुछ लटें छोड़ी थीं.
इंस्टाग्राम पर एक पेज 'ईट ट्वीट ब्लॉग' ने डायर ड्रेस को पहने प्रियंका की तस्वीर शेयर कर कैप्शन में लिखा, ''जितना चाहती हूं, कि मुझे यह लुक पसंद आए, पर सच में मुझे नहीं आ रहा.''
