क्या Priyanka Chopra करेंगी साउथ के इस सुपरस्टार के साथ इंडियन फिल्म्स में Comeback?
Bollywood Staff
| Dec 14, 2024
प्रियंका चोपड़ा एक्टर फरहान अख्तर की फिल्म 'स्काई इज पिंक' में साल 2019 में नजर आई थीं.
प्रियंका चोपड़ा ने इसके बाद बॉलीवुड में कोई दूसरी फिल्म साइन नहीं की थी.
प्रियंका चोपड़ा साल 2019 के बाद हॉलीवुड में कई प्रोजेक्ट कर चुकी हैं.
लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक, देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा फिर से इंडियन फिल्म्स में वापसी कर सकती हैं.
प्रियंका चोपड़ा ने कुछ समय पहले अपने कमबैक को लेकर हिंट दिए थे.
रिपोर्ट के अनुसार, प्रियंका चोपड़ा साउथ के फेमस डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म से कमबैक कर सकती हैं.
देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू के साथ एक प्रोजेक्ट में नजर आ सकती हैं.
प्रियंका चोपड़ा और सुपरस्टार महेश बाबू इस प्रोजेक्ट से पहली बार साथ में दिखेंगे.
हालांकि अभी यह पूरी तरह से कन्फर्म नहीं हुआ है कि प्रियंका चोपड़ा सुपरस्टार महेश बाबू के साथ ही अपनी कमबैक करेंगी.
लेकिन अगर प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू साथ में काम करेंगे तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा कलेक्शन कर सकती है.
