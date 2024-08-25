प्रियंका चोपड़ा ने पहना लाखों का हार, कीमत सुनकर नहीं होगा यकीन
Aug 25, 2024
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपने भाई की शादी अटेंड करने मुंबई पहुंचीं।
इस दौरान प्रियंका चोपड़ा ने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी।
इसके साथ ही उन्होंने खूबसूरत मोतियों का हार भी पहना था।
प्रियंका के इस नेकलेस पर हर किसी की निगाहें टिक गई थीं।
इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि प्रियंका चोपड़ा ने जो नेकलेस पहना था, उसका कीमत क्या है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा के इस नेकलेस की कीमत 30 लाख रुपये है।
प्रियंका के इस नेकलेस की कीमत सुनकर आपको जरूर झटका लगा होगा।
बता दें कि प्रियंका चोपड़ा जल्द ही फिल्म 'द ब्लफ' में नजर आने वाले हैं।
हाल ही में प्रियंका इस फिल्म की शूटिंग पूरी करके लौटी हैं।
