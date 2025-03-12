प्यार के खातिर 'डोरमैट' बन गई थी ये एक्ट्रेस, शाहरुख खान संग भी चलाया चक्कर
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 12, 2025
बॉलीवुड की कई हसीनाओं ने अपने पुराने प्यार में झेली परेशानियां का खुलासा किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने भी एक पोडकास्ट में अपने एक रिलेशनशिप का बारे में बताया.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रियंका ने खुलासा किया था कि पिछले रिलेशनशिप में उन्हें डोरमैट की तरह इस्तेमाल किया गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रियंका ने बताया था कि मैंने हमेशा उन एक्टर्स को डेट किया, जिनके साथ मैंने काम किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस का कहना था कि वह सच्चे प्यार की तलाश में थीं और उन्हें पता था कि कैसा रिश्ता चाहिए.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रियंका ने बताया था कि वह सचमुच अपने रिश्ते में एक डोरमैट की तरह बन जाती थीं और उसे ठीक भी मानती थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रियंका का कहना था कि महिलाओं को सिर्फ फैमिली को जोड़कर रखना ही सिखाया जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रियंका ने इस मौके पर यह भी स्वीकार किया है कि उनके रिश्ते हमेशा खराब तरीके से खत्म हुए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
दावा किया जाता है कि प्रियंका चोपड़ा ने शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स को डेट किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: पार्टनर के साथ देख डालें ये रोमांटिक जापानी एनीमे, रोमांस देख आप भी हो जाएंगे खुश
अगली वेब स्टोरी देखें.