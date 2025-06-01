शॉर्ट ड्रेस पहन पति की बाहों में रोमांटिक हुईं प्रियंका चोपड़ा
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 01, 2025
ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा अपनी एक्टिंग के साथ ही अपनी ग्लैमरस अदाओं के लिए भी पॉपुलर हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ बोल्ड फोटोज शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रियंका चोपड़ा ने शॉर्ट ड्रेस पहनकर अलग-अलग पोज देकर अपने तमाम चाहने वाले फैंस को दीवाना बनाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस में बाहों में रोमांटिक होते हुए पोज देकर लोगों का दिल जीत लिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रियंका चोपड़ा की इन तस्वीरों को फैंस पसंद करने के साथ ही प्यारे कमेंट भी कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बताते चलें कि प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस के साथ मेट गाला 2025 में शामिल होने के लिए पहुंची थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रियंका चोपड़ा ने जो ये अनदेखी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, ये मेट गाला 2025 की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इस खूबसूरत एक्ट्रेस ने अलग अंदाज में मनाया बर्थडे, तस्वीरें देख फैंस हुए एक्साइटेड
अगली वेब स्टोरी देखें.