'नन्ही देसी गर्ल' से मिस इंडिया तक ऐसे बदलीं प्रियंका चोपड़ा, देखें तस्वीरें
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 17, 2025
प्रियंका चोपड़ा साल 1983 में अपने पिता की राजदूत पर बैठकर पोज दे रही हैं.

Bollywoodlife.com
प्रियंका चोपड़ा का जन्म साल 1982 में हुआ था. ये उस साल की तस्वीर है.

Bollywoodlife.com
प्रियंका चोपड़ा अपने पिता की गोद में नजर आ रही हैं. ये साल 1987 में उनके जन्मदिन की पार्टी की फोटो है.

Bollywoodlife.com
प्रियंका चोपड़ा अपने माता-पिता और भाई के साथ लेह में नजर आ रही हैं. ये साल 1994 की तस्वीर है.

Bollywoodlife.com
प्रियंका चोपड़ा ने साल 1993 में बरेली के हॉस्पिटल ग्राउंड में ये फोटो क्लिक करवाई थी.

Bollywoodlife.com
प्रियका चोपड़ा साल 1995 में 13 साल की उम्र में कुछ ऐसी दिखती थीं.

Bollywoodlife.com
15 साल की प्रियंका चोपड़ा की ये तस्वीर साल 1997 में क्लिक की गई थी.

Bollywoodlife.com
प्रियंका चोपड़ा का साल 1999 में पहली पहली बार मॉडलिंग शूट बरेली में हुआ था.

Bollywoodlife.com
साल 1999 में प्रियंका चोपड़ा ने बरेली में फर्स्ट पोर्टफोलियो शॉट दिया था.

Bollywoodlife.com
प्रियंका चोपड़ा ने 18 साल की उम्र में 2000 में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया था.

Bollywoodlife.com
