शादी के तुरंत बाद ही झुलसी प्रियंका चोपड़ा की भाभी की..., 3 दिन में ही ससुराल में...
Shivani Duksh
| Feb 11, 2025
हाल ही में बॉलीवुड अदाकरा प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा ने नीलम उपाध्याय संग शादी रचा ली है. सिद्धार्थ चोपड़ा और नीलम उपाध्याय की शादी को अभी 3 ही दिन हुए हैं.
इसी बीच सिद्धार्थ चोपड़ा और नीलम उपाध्याय को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. खबर है कि शादी के 3 दिन में ही प्रियंका चोपड़ा की भाभी की स्किन झुलस गई है.
दरअसल कुछ समय पहले ही नीलम उपाध्याय ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में नीलम उपाध्याय अपने हाथ और गला दिखाती नजर आ रही हैं.
तस्वीर में नीलम उपाध्याय के हाथ और गले की स्किन झुलसी नजर आ रही है. इस तस्वीर को शेयर करते हुए नीलम उपाध्याय ने बताया है कि उनके हाथ को आखिर हुआ क्या है.
नीलम उपाध्याय ने खुलासा किया है कि उनको हल्दी से एलर्जी है. ऐसे में हल्दी को हाथ लगाने की वजह से उनकी स्किन पर बुरा असर पड़ा है.
नीलम उपाध्याय की ये तस्वीर देखकर उनके फैंस चौंक गए हैं. फैंस नीलम उपाध्याय को हल्दी से दूरी बनाए रखने की नसीहत दे रहे हैं.
गौरतलब है कि शादी के बाद नीलम उपाध्याय सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई हैं. हाल ही में नीलम उपाध्याय ने अपनी शादी की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की थीं.
इन तस्वीरों में नीलम उपाध्याय अपनी शादी के हर पल को इंडॉय करती दिखी थीं. हालांकि नीलम उपाध्याय की इंस्टा स्टोरी ने तो लोगों को डरा ही दिया.
