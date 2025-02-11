शादी के तुरंत बाद ही झुलसी प्रियंका चोपड़ा की भाभी की..., 3 दिन में ही ससुराल में...

इसी बीच सिद्धार्थ चोपड़ा और नीलम उपाध्याय को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. खबर है कि शादी के 3 दिन में ही प्रियंका चोपड़ा की भाभी की स्किन झुलस गई है. Source: Instagram