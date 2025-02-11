प्रियंका की भाभी का ससुराल में ग्रैंड वेलकम, नई दुल्हन संग फैमिली की ऐसी दिखी बॉन्डिंग, निक बोले- 'हमारा परिवार...'

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा ने अपनी लेडी लव नीलम उपाध्याय संग शादी रचा ली है. परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में दोनों ने सात फेरे लेकर सात जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया.

शादी के बाद प्रियंका चोपड़ा ने अपनी नई भाभी नीलम उपाध्याय का अपने घर में भव्य स्वागत किया. सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में पूरा परिवार खुश नजर आ रहा है. प्रियंका ने अपने भाई की शादी को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

निक जोनस ने सिद्धार्थ और नीलम की शादी की कुछ अनसीन तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें नवविवाहित जोड़ा ससुरालवालों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते दिख रहा है.

नीलम शादी के बाद रेड साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आईं, उन्होंने अपने सिंदूर और चूड़े को फ्लॉन्ट किया. तस्वीरों में सिद्धार्थ और नीलम एक-दूसरे का हाथ थामे अपनी खुशी जाहिर करते दिखे.

वहीं फोटोज में प्रियंका चोपड़ा भी पोज देती नजर आईं. ग्रे सूट में प्रियंका बेहद एलीगेंट लगीं, जबकि निक जोनस कुर्ता-पायजामा में ट्रेडिशनल लुक में नजर आए.

इस खास मौके पर प्रियंका की मां मधु चोपड़ा और निक जोनस के माता-पिता भी नवविवाहित जोड़े के साथ पोज देते दिखे. तस्वीरों से साफ है, कि नीलम का चोपड़ा परिवार में शानदार स्वागत हुआ है.

निक जोनस ने शादी की बधाई देते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, "मेरे साले साहब और उनकी खूबसूरत दुल्हन को ढेरों बधाइयां, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें, बहुत खुशी है, कि हमारा परिवार और बड़ा हो रहा है."

इसके अलावा, निक ने प्रियंका और बेटी मालती संग एक प्यारी फैमिली फोटो भी शेयर की, जिसमें उनकी खुशी साफ झलक रही है.

सिद्धार्थ चोपड़ा और नीलम उपाध्याय की शादी परिवार के लिए एक खास और यादगार पल बना, अब सभी इस नए कपल बधाइयां दे रहे हैं, ताकि वो साथ में नई खुशियों की शुरुआत करें.

