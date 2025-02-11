प्रियंका की भाभी का ससुराल में ग्रैंड वेलकम, नई दुल्हन संग फैमिली की ऐसी दिखी बॉन्डिंग, निक बोले- 'हमारा परिवार...'

शादी के बाद प्रियंका चोपड़ा ने अपनी नई भाभी नीलम उपाध्याय का अपने घर में भव्य स्वागत किया. सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में पूरा परिवार खुश नजर आ रहा है. प्रियंका ने अपने भाई की शादी को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. Source: Bollywoodlife.com