सेरोगेसी के दम पर मां बनीं थी ये हसीनाएं

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 23, 2024

शिल्पा शेट्टी ने मां बनने के लिए सेरोगेसी का सहारा लिया था।

प्रियंका चोपड़ा भी सरोगेसी की मदद से मां बनीं।

सनी लियोनी ने सेरोगेसी के मदद से जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है।

प्रीति जिंटा ने सेरोगेसी के सहारे जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था।

टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर सेरोगेसी से मां बनीं हैं।

गौरी खान भी सेरोगेसी के मदद से अपने तीसरे बच्चे को जन्म दी थी।

सेरोगेसी के मदद से कश्मीरा शाह ने जुड़वा बच्चों की मां बनीं थी।

अमीर खान की पत्नी किरण राव भी इस लिस्ट में शुमार हैं।

इस लिस्ट में नयनतारा का नाम भी शामिल है।

