प्रियंका चोपड़ा की इन हसीन लुक को देख हो जाएंगे दीवाने, देसी गर्ल का देसी स्टाइल...

प्रियंका चोपड़ा की इन हसीन लुक को देख हो जाएंगे दीवाने, देसी गर्ल का देसी स्टाइल...
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 05, 2025
बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक फेमस प्रियंका चोपड़ा बेहद खूबसूरत एक्ट्रेसेस में एक हैं.
इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कई सुपरहिट फिल्में की हैं. अपनी एक्टिंग की वजह से ये दुनियाभर में मशहूर हैं.
प्रियंका चोपड़ा अपने फैशन के वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. आज हम आपको प्रियंका की कुछ तस्वीरें दिखा रहें हैं.
इस फोटो में प्रियंका ने व्हाइट और रेड कलर की साड़ी पहनी है. इस फोटो में वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
सफेद रंग की इस साड़ी में एक्ट्रेस का लुक बेहद क्यूट नजर आ रहा है.
लाइट पिंक कलर की साड़ी, बालों में फूल और चश्मा एक्ट्रेस के खूबसूरती में चार चांद लगा रहें हैं.
डार्क रेड साड़ी और रेड लिपस्टिक में प्रियंका चोपड़ा बेहद कमाल लग रहीं हैं.
इस फोटो में एक्ट्रेस एकदम हुस्नपरी लग रहीं हैं. प्रियंका की यह फोटो लोगों को बहुत पसंद आई थी.
ब्लैक साड़ी में प्रियंका का लुक बहुत खूबसूरत लग रहा है.
