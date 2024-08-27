भैया भाभी पर प्यार लुटाती दिखीं प्रियंका चोपड़ा, वापस पहुंची ससुराल
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 27, 2024
प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा की शादी की तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।
सिद्धार्थ चोपड़ा ने अपनी मंगेतर नीलम संग खूब पोज दिए।
सिद्धार्थ चोपड़ा की सगाई की तस्वीरें देखकर फैंस का दिल खुश हो गया।
सगाई में सिद्धार्थ चोपड़ा की मां उन पर प्यार लुटाती दिखीं।
सिद्धार्थ चोपड़ा और नीलम इस दौरान रोमांस करते दिखे।
सगाई में सिद्धार्थ चोपड़ा देसी लुक में नजर आए।
सिद्धार्थ चोपड़ा की शादी में शामिल होने के लिए प्रियंका इंडिया लौटी थीं।
शादी के बाद सिद्धार्थ चोपड़ा और प्रियंका को साथ एक इवेंट में भी देखा जा चुका है।
