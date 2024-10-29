कृति के बर्थडे पर रोमांटिक हुए पुलकित, वाइफ पर यूं लुटाया प्यार

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 29, 2024

कृति खरबंदा 29 अक्टूबर को अपना 34वां जन्मदिन मना रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

कृति के जन्मदिन पर उनके पति पुलकित सम्राट ने कई तस्वीरें शेयर की हैं.



पुलकित ने पत्नी कृति के साथ फोटोज शेयर कर उन्हें बर्थडे विश किया है.



पुलकित और कृति एक-दूसरे के साथ काफी खुश नजर आए.



पुलकित ने पत्नी कृति संग रोमांटिक अंदाज में पोज दिए हैं.



पुलकित सम्राट ने कृति खरबंदा का जन्मदिन काफी खास बना दिया.



पुलकित और कृति की तस्वीरें वायरल होते ही फैंस प्यार लुटा रहे हैं.



कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट ने इस साल मार्च में शादी की है.



कृति से शादी करने से पहले पुलकित शादी कर चुके थे और उनका तलाक हो गया था.



