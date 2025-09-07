कृति खरबंदा के बिकिनी लुक पर फिदा हुए पुलकित सम्राट, किलर अदाएं देख किया ऐसा रिएक्शन
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 06, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति खरबंदा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर कुछ न कुछ शेयर करती रहती हैं.
एक्ट्रेस ने अब अपनी नई हॉट तस्वीरें शेयर कर फैंस ही नहीं पति पुलकित सम्राट को भी चौंका दिया है.
कृति ने व्हाइट बिकिनी में ग्लैमरस अंदाज में अलग-अलग पोज देती नजर आईं, जिसमें उनका बोल्ड कॉन्फिडेंट भी दिखा.
एक फोटो में वह अपने बालं को संवारते हुए बेहद क्यूट लग रही हैं.
कृति की इन पिक्चर्स को देख पुलकित सम्राट भी खुद को रोक नहीं पाए और कमेंट में लिखा, 'उफ्फ...'
पुलकित ने फायर इमोजी डालकर पत्नी की खूबसूरती की खुलकर तारीफ की.
एक्ट्रेस ने 'शादी में जरूर आना' और 'यमला पगला दीवाना' जैसी फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता है.
