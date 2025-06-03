जानें कितनी अमीर हैं प्रीति जिंटा? IPL से करती हैं इतनी कमाई

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jun 03, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की आईपीएल की टीम पंजाब किंग्स पहली बार फाइनल में पहुंची हैं. पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा.

Source: Bollywoodlife.com

प्रीति जिंटा ने साल 2008 में पंजाब किंग्स को 76 मिलियन डॉलर में खरीदा था. साल 2022 में इसकी वैल्यू बढ़कर 925 मिलियन डॉलर हो गई है.

Source: Bollywoodlife.com

आईपीएल में टिकट सेलिंग से जो भी कमाई होती है उसमें टीम्स के मालिक 80 फीसदी पैसा वो लोग लेते हैं. इसके साथ ही टीम स्पॉन्सरशिप के जरिए भी कमाई होती है.

Source: Bollywoodlife.com

प्रीति जिंटा की नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है कि वह 240 करोड़ रुपये की मालकिन हैं. उनकी कमाई के कई सोर्स हैं.

Source: Bollywoodlife.com

प्रीति जिंटा आईपीएल टीम के अलावा रियल एस्टेट में भी निवेश करती हैं. उनका मुंबई के पाली हिल में 17 करोड़ रुपये का एक आलीशान घर है.

Source: Bollywoodlife.com

प्रीति जिंटा ने साल 2016 में जीन गुडइनफ के साथ शादी की और लॉस एंजेलिस में शिफ्ट हो गईं. उनका अमेरिका के बेवर्ली हिल्स में भी एक घर है.

Source: Bollywoodlife.com

प्रीति जिंटा ब्रांड एंडोर्समेंट से काफी पैसा कमाती हैं. वह एक एंडोर्समेंट के लिए 1.5 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं. बताते चलें कि प्रीति जिंटा के पास कई लग्जरी कार हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: एक्ट्रेस जिया खान की खूबसूरत तस्वीरें, सादगी और मासूमियत पर फिदा थे फैंस

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.