जानें कितनी अमीर हैं प्रीति जिंटा? IPL से करती हैं इतनी कमाई
Shashikant Mishra
| Jun 03, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की आईपीएल की टीम पंजाब किंग्स पहली बार फाइनल में पहुंची हैं. पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा.
प्रीति जिंटा ने साल 2008 में पंजाब किंग्स को 76 मिलियन डॉलर में खरीदा था. साल 2022 में इसकी वैल्यू बढ़कर 925 मिलियन डॉलर हो गई है.
आईपीएल में टिकट सेलिंग से जो भी कमाई होती है उसमें टीम्स के मालिक 80 फीसदी पैसा वो लोग लेते हैं. इसके साथ ही टीम स्पॉन्सरशिप के जरिए भी कमाई होती है.
प्रीति जिंटा की नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है कि वह 240 करोड़ रुपये की मालकिन हैं. उनकी कमाई के कई सोर्स हैं.
प्रीति जिंटा आईपीएल टीम के अलावा रियल एस्टेट में भी निवेश करती हैं. उनका मुंबई के पाली हिल में 17 करोड़ रुपये का एक आलीशान घर है.
प्रीति जिंटा ने साल 2016 में जीन गुडइनफ के साथ शादी की और लॉस एंजेलिस में शिफ्ट हो गईं. उनका अमेरिका के बेवर्ली हिल्स में भी एक घर है.
प्रीति जिंटा ब्रांड एंडोर्समेंट से काफी पैसा कमाती हैं. वह एक एंडोर्समेंट के लिए 1.5 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं. बताते चलें कि प्रीति जिंटा के पास कई लग्जरी कार हैं.
