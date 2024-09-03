प्लेलिस्ट को खास बनाएंगे एपी ढिल्लों के ये गाने
Ankita Kumari
| Sep 03, 2024
एपी ढिल्लों का गाना 'एक्सक्यूसेस' काफी ट्रेंड कर रहा है।
'फरार' गाने से एपी ढिल्लों ने अपनी म्यूजिकल करियर की शरुआत की थी।
एपी ढिल्लन का गाना 'इंसेन' सुनकर आप भी झूम उठेंगे।
'समर हाई' गाने ने फैंस का दिल जीत लिया है।
एपी ढिल्लों का गाना 'ओल्ड मनी' में सलमान खान और संजय दत्त नजर आए थे।
2020 का गाना 'पागल' भी इस लिस्ट में शुमार है।
'ब्राउन मुंडे' सॉन्ग ने एपी ढिल्लों को और पॉपुलर बना दिया है।
एपी ढिल्लों का सॉन्ग 'स्लीपलेस' सुनकर दिल खुश हो जाएगा।
इस लिस्ट में 'ट्रू स्टोरीज' गाने का नाम भी शामिल है।
