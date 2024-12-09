Pushpa 2 के बाद इन 6 फिल्मों से गर्दा उड़ाएंगे Allu Arjun, देख लें पूरी लिस्ट

Kavita | Dec 09, 2024

अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है.

ये फिल्म चार दिनों में ही कमाई के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं.

हालांकि, अल्लू अर्जुन के पास पुष्पा 2 के अलावा भी कई फिल्में हैं, जो लाइन में लगी हैं.

पुष्पा 3 द रैम्पेज का ऐलान हो गया है, जिसमें पुष्पा राज की आगे की कहानी होगी.

अल्लू अर्जुन के साथ डायरेक्ट कोरातला शिवा फिल्म ऐलान कर चुके हैं, जिसे AA21 नाम दिया है.

अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म AA 22 है, जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास ने ऐलान किया है.

इस लिस्ट में अगली फिल्म AA23 है. ये फिल्म संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्टर करेंगे.

अल्लू अर्जुन की फिल्म आइकॉन वेणु डायरेक्ट करने वाले हैं.

फिल्म अनाम में अल्लू अर्जुन के साथ दुल्कर सलमान नजर आएंगे.

हालांकि, अब तक अल्लू अर्जुन की इन फिल्मों की रिलीज डेट का ऐलान नहीं हुआ है.

