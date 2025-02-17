'पुष्पा 2' के इस एक्टर ने रचाई शादी, मंडप में दुल्हन को किया किस
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 17, 2025
साउथ फिल्म 'पुष्पा 2' में जॉली रेड्डी का रोल करने वाले एक्टर डाली धनंजय ने शादी कर ली है. उन्होंने डॉक्टर धन्यता गौराकलर संग सात फेरे लिए हैं.
डाली धनंजय और धन्यता गौराकलर की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इस कपल को फैंस शादी की बधाई दे रहे हैं.
डाली धनंजय और धन्यता गौराकलर मंडप के नीचे ही एक-दूसरे पर प्यार लुटाते हुए नजर आए. दोनों की तस्वीरों को फैंस पसंद कर रहे हैं.
साउथ एक्टर और उनकी पत्नी की शादी की ट्रेडिशनल आउटफिट लोगों को खूब पसंद आ रही है.
डाली धनंजय और धन्यता गौराकलर की शादी में परिवार के सदस्य और करीबी लोग ही शामिल हुए थे.
डाली धनंजय और धन्यता गौराकलर की साउथ फिल्म इंडस्ट्री के तमाम स्टार्स शादी को लेकर बधाई दे रहे हैं.
डाली धनंजय और धन्यता गौराकलर पहले भी सोशल मीडिया पर अपनी साथ की तस्वीरें शेयर कर चुके हैं.
