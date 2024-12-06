'पुष्पा 2' में जिस 'श्रीवल्ली' का चल रहा जादू, आखिर क्या होता है इसका मतलब?

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 06, 2024

साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' सिनेमाघरों में लगी हुई है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'पुष्पा 2' बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई करते हुए रिकॉर्ड तोड़ रही है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'पुष्पा 2' में अल्लू अर्जुन के अलावा रश्मिका मंदाना भी नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'पुष्पा 2' में रश्मिका मंदाना के रोल 'श्रीवल्ली' को काफी पसंद किया जा रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

आइए आपको बताते हैं कि 'श्रीवल्ली' के नाम का मतलब क्या होता है.

Source: Bollywoodlife.com

'श्रीवल्ली' दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, ये दो शब्द 'श्री' और 'वल्ली' हैं.

Source: Bollywoodlife.com

'श्री' का मतलब धन, ऐश्वर्य और सौंदर्य होता है. वहीं, 'वल्ली' का अर्थ समृद्धि या लता होता है.

Source: Bollywoodlife.com

हिंदू धर्म में श्रीवल्ली देवी लक्ष्मी का नाम है, जो भगवान सुब्रमण्यम की पत्नी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी फ्लॉप थी ये फिल्म, सिर्फ 15 मिनट में थिएटर से उतारी गई थी

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.