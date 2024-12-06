'पुष्पा 2' में जिस 'श्रीवल्ली' का चल रहा जादू, आखिर क्या होता है इसका मतलब?
Shashikant Mishra
| Dec 06, 2024
साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' सिनेमाघरों में लगी हुई है.
फिल्म 'पुष्पा 2' बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई करते हुए रिकॉर्ड तोड़ रही है.
फिल्म 'पुष्पा 2' में अल्लू अर्जुन के अलावा रश्मिका मंदाना भी नजर आ रही हैं.
फिल्म 'पुष्पा 2' में रश्मिका मंदाना के रोल 'श्रीवल्ली' को काफी पसंद किया जा रहा है.
आइए आपको बताते हैं कि 'श्रीवल्ली' के नाम का मतलब क्या होता है.
'श्रीवल्ली' दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, ये दो शब्द 'श्री' और 'वल्ली' हैं.
'श्री' का मतलब धन, ऐश्वर्य और सौंदर्य होता है. वहीं, 'वल्ली' का अर्थ समृद्धि या लता होता है.
हिंदू धर्म में श्रीवल्ली देवी लक्ष्मी का नाम है, जो भगवान सुब्रमण्यम की पत्नी हैं.
