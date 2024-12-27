Pushpa 2 की ये एक्ट्रेस डांस के समय हुई थीं uncomfortable, इस बात से लगता था डर
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 27, 2024
अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा 2' ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'पुष्पा 2' में एक्ट्रेस श्रीलीला ने अपने आइटम सॉन्ग से कमाल कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म में अल्लू अर्जुन और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना 'पीलिंग' सॉन्ग को भी लोगों ने खूब एंजॉय किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
सॉन्ग 'पीलिंग' में रश्मिका मंदाना ने अपने धांसू डांस स्टेप्स से सबको चौंका दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन रश्मिका मंदना को इस डांस नंबर की शूटिंग के दौरान काफी प्रॉब्लम हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
रश्मिका ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि उन्हें 'पिलिंग' सॉन्ग की शूटिंग के समय अनकंफर्टेबल फील हुआ था.
Source:
Bollywoodlife.com
रश्मिका मंदाना ने बताया कि 'हर टाइम मुझे यही लगता था कि मैं अल्लू अर्जुन सर के ऊपर डांस कर रही हूं.'
Source:
Bollywoodlife.com
रश्मिका मंदाना ने बताया कि उन्हें लिफ्ट किए जाने से डर लगता है, जिस वजह से वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
रश्मिका मंदाना ने कहा 'मुझे सोचने में थोड़ा टाइम लगा था कि मैं यह कैसे करूंगी?'
Source:
Bollywoodlife.com
रश्मिका ने आगे कहा कि 'अगर मैं अपने रोल के बारे में ज्यादा सोचने या अलग करना शुरू कर दूंगी तो मैं खुद को टाइपकास्ट करुंगी.'
Source:
Bollywoodlife.com
रश्मिका ने कहा 'मैं यहां काम करने आई हूं और मैं अपने डायरेक्टर से तारीफ सुनने के लिए काम करती हूं. यही मेरे लिए जरूरी है.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Sony Liv की ये थ्रिलर फिल्में देखकर कांप जाएगी रूह, Watch List में आज ही करें शामिल
अगली वेब स्टोरी देखें.