'Pushpa 2' की ये एक्ट्रेस करेंगी Naga Chaitanya के साथ रोमांस, इस फिल्म में आएंगी नजर
Bollywood Staff
| Dec 11, 2024
'पुष्पा 2' फेम एक्ट्रेस श्रीलीला की पॉपुलैरिटी हर दिन बढ़ती ही जा रही है.
फिल्म 'पुष्पा 2' में अपने आइटम नंबर से श्रीलीला ने धमाल मचा दिया है.
'पुष्पा 2' के रिलीज होते ही श्रीलीला के पास कई फिल्मों के ऑफर्स आ चुके हैं.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, श्रीलीला को नागा चैतन्य के आने वाले नए प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट किया गया है.
नागा चैतन्य ने हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म 'थंडेल' की शूटिंग पूरी की है.
नागा चैतन्य फिल्म 'थंडेल' में एक्ट्रेस साई पल्लवी के साथ नजर आएंगे.
एक्ट्रेस श्रीलीला और नागा चैतन्य की नई फिल्म को डायरेक्टर बीवीएसएन द्वारा बनाया जाएगा.
नागा चैतन्य और श्रीलीला की यह फिल्म एक बड़े बजट के साथ बनाई जाएगी.
नागा चैतन्य और श्रीलीला इस फिल्म में पहली बार साथ में दिखेंगे.
